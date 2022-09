De drie maanden oude baby die overleed in de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, kwam niet door een strafbaar feit om het leven. Het Openbaar Ministerie meldt vrijdag dat daar geen aanwijzingen voor zijn.

Er wordt geen strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de baby gestart. De precieze doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deden allemaal onderzoek naar de dood. Het overlijden van de baby lag gevoelig, omdat het al maanden te druk was in Ter Apel. Ook was er sprake van een zeer onhygiënische situatie.

Bij het overlijden van kinderen van maximaal een jaar oud doet het NFI standaard onderzoek. Het resultaat daarvan volgt vaak pas na zes tot negen maanden. Het OM meldt dat het deze conclusie nu al naar buiten brengt "vanwege de grote maatschappelijke onrust rond deze tragische gebeurtenis".

De IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid blijven de dood van de baby verder onderzoeken. Daarbij worden alle mogelijke aspecten die een rol gespeeld kunnen hebben meegenomen. Dat onderzoek is niet strafrechtelijk.

De dood van de baby maakte veel indruk. Het overlijden kwam als een mokerslag binnen bij het personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de bewoners van het terrein. Ook staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en VluchtelingenWerk Nederland namen "met grote verslagenheid" kennis van het overlijden. De Tweede Kamer wilde "zo spoedig mogelijk" helderheid over het incident.