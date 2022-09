De natuurbrand die woensdagochtend in het Limburgse natuurgebied Mariapeel ontstond, is misschien pas maandag geblust. Dat laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord weten aan NU.nl. Waarom duurt het blussen zo lang? En waarom worden de branden in deze regio "verraderlijk" genoemd?

De brandhaard in de Mariapeel is lastig te bereiken voor de brandweer. En als de brandweerauto's er al zijn, dan hebben blusmiddelen als waterstralen en blussers moeite om bij de brand te komen.

"De brand zit binnen in het hout", legt een woordvoerder namens de veiligheidsregio uit aan NU.nl. "Dat is lastig blussen."

Inmiddels heeft een bulldozer stukken bos begaanbaar gemaakt voor blusvoertuigen. Daardoor was het relatief makkelijk om zogenoemde stoplijnen aan te leggen. Stoplijnen zijn stukken gebied die natgehouden worden door de brandweer om uitbreiding van een brand te voorkomen.

Het is niet voor het eerst dat de Peel in brand staat. Bij een eerdere natuurbrand in 2020 duurde het blussen weken. Toen laaide het vuur enkele keren weer op. Het ging daarbij om zo'n 800 hectare. Dat was voor Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) reden om branden in het natuurgebied als "verraderlijk" te bestempelen.

"De natuurbrand uit 2020 is niet helemaal te vergelijken met die van nu", zegt de VRLN-woordvoerder. "Toen ging het om een pure veenbrand. Het smeulde ook ondergronds. Hier gaat het om meer bosgebied. Dat maakt het bestrijden van brand iets makkelijker."

De huidige brandhaard is ook iets eenvoudiger te omsingelen door de brandweer en Staatsbosbeheer, dat meehelpt bij het blussen. In 2020 was het nóg moeilijker om het gebied te bereiken.

De brand kan weer oplaaien door bijvoorbeeld aantrekkende wind. Daarom geeft de brandweer uit voorzorg nog niet het sein 'brand meester'. "De brand is onder controle", zegt de VRLN-woordvoerder over de natuurbrand, die een gebied van zo'n 40 hectare beslaat. Het onder controle houden van een brand betekent dat die zich niet meer uitbreidt. Dat betekent iets anders dan het sein 'brand meester'.

"Brand meester betekent dat we de brand onder controle kunnen houden zonder extra materieel en brandweermensen in te schakelen. Maar onder de huidige weersomstandigheden en door de droogte zijn we daar nog niet zeker van."

43 Drone filmt grote rookwolken bij natuurbrand in De Peel

In het gebied geldt een noodverordening. VRLN vraagt belangstellenden en dagjesmensen met klem om weg te blijven uit het gebied. Voor fietsers zijn omleidingen ingesteld.

"De verhoogde concentraties koolmonoxide (CO) en de rook zijn gevaarlijk", licht de VRLN-woordvoerder toe. "Er liggen ook nog brandslangen. Bovendien zijn de wegen slechter geworden doordat wij er veel overheen hebben gereden tijdens het blussen."

De rookgeur is tot ver in het westen van Brabant te ruiken. Bij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn vrijdagochtend zeker acht klachten binnengekomen over een brandlucht en een chemische lucht, meldde een woordvoerder van de regio.

De klachten waren afkomstig uit Zevenbergen, Breda, Goirle en Tilburg. Volgens de woordvoerder zorgen de hoge temperaturen ervoor dat de rook zich over grote afstanden kan verspreiden. "We verwachten nog een verdere en sterkere verspreiding", zei ze. Mensen wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Mensen kunnen zelf maatregelen nemen om veelvoorkomende oorzaken van natuurbranden te voorkomen. Plaats bijvoorbeeld vuurkorven en bbq's op een brandveilige plek, zegt Brandweer Nederland. Rook liever niet in natuurgebieden. Houd je aan vuurwerk- en stookverboden.

Gooi gedoofde sigarettenpeuken, tuinafval en glas niet zomaar neer, maar neem je afval mee. Brandweer Nederland raadt parkeren in hoog gras ook af. De katalysator van een auto kan namelijk erg heet worden.