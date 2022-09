Het wordt vandaag een warme septemberdag. De temperaturen kunnen oplopen tot 25-28 graden. Tot aan de avond blijft het droog. Vanavond neemt in het zuiden de kans op een bui toe.

Er is overdag veel sluierbewolking aanwezig, maar de zon weet daar goed doorheen te schijnen. De wind is matig, op de Wadden vrij krachtig, en komt uit een oostelijke richting.

In de avond wordt de bewolking in het zuiden dikker en daar kan dan ook een enkele bui vallen.

In de nacht naar zaterdag neemt de kans op een bui in het zuiden van het land verder toe en tegen de ochtend kan ook in het midden van het land een bui ontstaan. De temperaturen dalen 's nachts tot 13-15 graden.

