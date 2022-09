Studenten van buiten de Europese Unie gaan te maken krijgen met strengere inschrijfeisen voor het hogere onderwijs. Hogescholen vermoeden dat studentenvisa op grote schaal worden misbruikt voor illegale migratie naar Nederland. Dat meldt het NRC.

Studenten van diverse landen buiten de Europese Unie vragen studentenvisa aan voor hogescholen in Nederland, waarna ze vaak al snel stoppen met hun studie om zo in de illegaliteit te belanden. Het zou vooral gaan om jongeren uit landen als Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, India en Nigeria.

Hogeschool Saxion had in 2017 ook al last van ‘verdwijnstudenten’ uit Nepal en Bangladesh, maar inmiddels geven steeds meer hogescholen aan dat ze hiermee kampen.

Hoeveel studenten op deze manier naar Nederland komen is niet duidelijk, maar de hogescholen hebben de aantallen aanmeldingen uit de risicolanden de afgelopen jaren sterk zien toenemen. Soms ging het om honderden per instelling per jaar. Het merendeel van de aanmeldingen wordt tegenwoordig afgewezen.

De Vereniging Hogescholen denkt dat er mensensmokkelaars actief zijn die de studenten van de risicolanden naar Nederland helpen. Ook immigratiedienst IND kreeg 'signalen over studenten in het hoger onderwijs die vroegtijdig uitvallen, in het bijzonder uit Bangladesh', zegt een woordvoerder.

Samen met het ministerie van Onderwijs werkt de Vereniging Hogescholen aan nieuwe richtlijnen voor visumaanvragen uit de landen. Studenten moeten dan bijvoorbeeld het volledige collegegeld vooraf overmaken.