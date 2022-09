De verdachte van de dubbele moord in een McDonald's-vestiging in Zwolle staat volgens zijn advocaat op een dodenlijst. De 33-jarige Veysel Ü. vreest voor een liquidatie. Dat zei zijn advocaat Michel van Stratum donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle.

De dreiging is volgens de raadsman onderwerp van onderzoek binnen het huis van bewaring waar de verdachte verblijft. Volgens RTV Oost krijgt Ü. al maanden extra beveiliging in de gevangenis. Ook zijn vader en vrouw zouden worden bedreigd.

Een dreiging in de richting van de verdachte is bij het Openbaar Ministerie niet bekend, zei de officier van justitie donderdag.

Ü. wordt verdacht van het doodschieten van de broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar op 30 maart. De twee werden in een volle McDonald's in Zwolle-Noord van dichtbij neergeschoten en overleden ter plekke. Ü. meldde zich na het incident op het politiebureau in Deventer.

De verdachte en de broers kenden elkaar. Ü. zei al in het eerste verhoor maandenlang te zijn afgeperst door het duo en hun familie. Hij zegt 1 miljoen euro te hebben geïnvesteerd.

'Verdachte heeft dit niet gewild'

Ü. heeft bekend te hebben geschoten op de broers. Maar volgens zijn advocaat was er geen sprake van een "kille, berekende liquidatie". Er was volgens hem geen sprake van een vooropgezet plan. "Hij heeft dit niet gewild", aldus Van Stratum.

De advocaat vroeg donderdag om extra onderzoek naar de vermeende oplichting en afpersing. De officier van justitie vond het niet relevant om dit te onderzoeken. Het zou niets zeggen over de vraag of een dubbele moord te bewijzen is.

Op de zitting kwamen veel nabestaanden af. De verdachte was zelf afwezig. De volgende zitting is in november.