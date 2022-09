Honderdduizenden racefans komen vandaag, zaterdag en zondag naar Zandvoort. Net als vorig jaar hopen ze Max Verstappen de Grand Prix van Nederland op het circuit in Zandvoort te zien winnen. Het racefestijn begint vrijdagochtend en eindigt zondagmiddag rond 17.00 uur als de laatste ronde in Zandvoort is gereden.

Ruim driehonderdduizend mensen reizen de komende dagen naar Zandvoort af. Dat zijn er flink wat meer dan vorig jaar.

Toen mocht vanwege de coronamaatregelen maar twee derde van de capaciteit van de tribunes worden benut. Dit jaar zijn die beperkingen er niet meer.

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix verwacht elke dag 110.000 mensen.

Met de auto komen de fans Zandvoort niet in. Net als vorig jaar zijn de twee wegen die naar Zandvoort leiden (N200 en N201) afgesloten voor auto's en motoren.

Dat geldt overigens niet voor bewoners. Zij hebben een zogeheten doorlaatbewijs gekregen en kunnen daarmee de wegafzettingen passeren.

De twee provinciale wegen zijn vanaf donderdagochtend vroeg afgesloten. Dat blijft zo tot maandagochtend.

Nieuw dit jaar is dat een parkeerplaats bij Beverwijk is geschrapt. Vorig jaar konden 3.500 toeschouwers er hun auto neerzetten en met een pendelbus naar het circuit reizen. Daar maakten relatief weinig mensen gebruik van, dus door die optie heeft de organisatie een streep gezet.

Max Verstappen op het circuit van Zandvoort tijdens de race van vorig jaar. Max Verstappen op het circuit van Zandvoort tijdens de race van vorig jaar. Foto: ProShots

Net als vorig jaar komen veel racefans met de trein. Speciaal voor het Formule 1-weekend rijdt er elke vijf minuten een trein tussen station Zandvoort aan Zee en Haarlem. Daardoor kunnen tienduizend mensen per uur op dat traject met de trein reizen.

Om dat mogelijk te maken, werd de lijn tussen Zandvoort en Haarlem vorig jaar voor miljoenen euro's verbouwd.

Ook de fiets zal een populair vervoersmiddel zijn. In de regio zijn meerdere grote parkeerterreinen waar toeschouwers de auto kunnen parkeren om hun weg naar het circuit op de fiets te vervolgen. Dat kan een eigen fiets zijn, maar er worden ook fietsen verhuurd. Touringcars rijden vanuit het hele land naar Zandvoort om racefans daar af te zetten.

Vrijdag om 12.30 uur rijden de Formule 1-wagens hun eerste rondjes tijdens de eerste vrije training. De tweede vrije training begint om 16.00 uur en zaterdag om 12.00 uur is de derde vrije training.

Verstappen hoopt zich zaterdag vanaf 15.00 uur te kwalificeren voor poleposition.

De Formule 1-race begint zondag om 15.00 uur. De verwachting is dat de bezoekersstromen richting Zandvoort alle drie de dagen al vroeg op gang komen, omdat er ook races in andere autoklassen worden gereden op het circuit.