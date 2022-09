Dertig mensen zijn in de afgelopen week positief getest op het apenpokkenvirus. Dat is de kleinste toename sinds begin juni. In totaal zijn nu 1.166 besmettingen door het RIVM bevestigd, meldt het instituut donderdag.

Deskundigen, waaronder van het RIVM, hadden eerder gewaarschuwd dat pride-evenementen zouden kunnen leiden tot een intensievere verspreiding van het virus. Dat blijkt mee te vallen.

De grootste evenementen waren ongeveer een maand geleden. Wie apenpokken oploopt, krijgt 5 tot 21 dagen later de eerste klachten. Die incubatieperiode is dus voorbij.

Volgens het RIVM zijn ongeveer veertig pridebezoekers positief getest. Het werkelijke aantal zou iets groter kunnen zijn.

Als mensen besmet zijn geraakt op huisfeestjes tijdens de pride worden ze misschien niet geregistreerd als besmettingen op de pride, maar als besmettingen in huis, legt het RIVM uit. "Maar als de stijging van de besmettingen zo laag blijft, verwachten we ook geen enorme aantallen meer."

Meeste prikken gezet in Amsterdam

De meeste mensen die positief testen, zijn mannen die seks hebben met mannen. Een deel van die groep kan zich daarom preventief laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus.

Ongeveer 32.000 mensen zijn daarvoor uitgenodigd. Tot nu toe zijn 12.828 prikken gezet. Dat betekent dat ongeveer 40 procent is ingeënt. In Amsterdam zijn 5.131 prikken gezet, het grootste aantal van Nederland.

Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen, van een 'homoziekte' is dus geen sprake.