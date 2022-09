De middelbare school Dalton Den Haag staat deze dagen in het teken van de dood van de twaalfjarige Tara, laat rector Katrien van de Gevel donderdagmiddag weten op een persconferentie. De leerling overleed woensdag tijdens een werkweek op zee toen de giek van een schip brak. Aan boord zaten twaalf leerlingen.

Van de Gevel laat weten dat iedereen op de school "intens verdrietig" is. "Wat een prachtige zeilweek had moeten worden, is verschrikkelijk geëindigd. We zijn met onze gedachten bij het gezin, de familie, de klasgenootjes, vrienden en vriendinnen. De komende dagen zullen we gebruiken om het gemis en verdriet met elkaar een plek te geven."

Alle onderbouwklassen zouden deze week op werkweek zijn, maar de school heeft besloten om de activiteiten af te breken. De rector vindt het wel belangrijk dat de leerlingen op school komen. Daarom is er morgen een aangepast rooster. Maandag beginnen de lessen weer.

"Voor ons is het de taak om deze leerlingen goed in de gaten te houden", zegt Van de Gevel. "Wij willen heel lang praten, de leerlingen willen vooral wat doen." Op school zijn mensen van Slachtofferhulp aanwezig en een vertrouwenspersoon van de school zelf.

Dalton Den Haag organiseert al dertig jaar werkweken aan boord van charterschepen van de Bruine Vloot, vertelde de rector. "Zo'n week is bedoeld voor teambuilding, kennismaking. Gisteren was het voor het eerst dat er iets misging." Dit jaar voeren er zeven schepen met scholieren.

Over de toedracht van het ongeluk kon ze niets vertellen. Rond 12 uur brak de houten giek van zeilschip De Risico. De giek zit aan de achterzijde van de mast vast en houdt het grootzeil op haar plaats.

Zo'n twintig minuten nadat de giek kapot ging, was de KNRM aan boord om hulp te verlenen, maar reanimatie mocht niet baten. Tara is ter plekke overleden aan haar verwondingen. Ze was bijna dertien jaar oud en zat in 2 VWO.

De andere leerlingen zijn met de reddingsboot van het zeilschip bij Terschelling naar Harlingen overgebracht. Niemand van hen was gewond geraakt bij het ongeval. Daarna zijn ze per bus naar school gegaan.

35 Zeilschip met afgebroken giek vaart haven Harlingen binnen

Burgemeester Harlingen wil met Bruine Vloot in gesprek

De politie heeft laten weten dat er technisch onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van het ongeluk. Op Twitter schrijft de politie dat het om "specialistisch werk" gaat dat veel tijd in beslag neemt.

Een woordvoerder zegt dat er op dit moment getuigen worden gehoord. Ook kijkt de politie of er beelden zijn van het ongeluk.

Burgemeester Ina Sjerps van Harlingen uitte zich donderdag kritisch over de veiligheid van de Bruine Vloot. Tegen Omrop Fryslân zei ze: "We kunnen niet meer zeggen dat dit een incident was."

"Laten we vooropstellen: de Bruine Vloot is Harlingen heel dierbaar", aldus Sjerps. "Prachtige schepen die heel belangrijk en bepalend zijn voor onze uitstraling. Maar het moet wel veilig, dus moeten we in gesprek met het bestuur van de organisatie achter de Bruine Vloot."

Afgelopen jaren meerdere dodelijke ongelukken

In 2016 kwamen drie mensen om het leven bij een ongeluk met het historische zeilschip Amicitia in Harlingen. De mast van het schip brak af door houtrot.

In 2019 schrok de branche op van een ander dodelijk ongeval op een scheepswerf, in Zaandam aan het begin van dat jaar. Toen was plots de mast van een schip afgebroken door houtrot en op een medewerker gevallen.

Drie maanden geleden is een man overleden na een ongeluk op het charterschip Wilhelmina, dat ook Harlingen als thuishaven heeft. Toen viel de giek van het schip, volgens de politie.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in 2017 na onderzoek dat er veel mis was in de branche op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid. Zo zouden de verplichte keuringen niet altijd voldoende zijn om houtrot in masten te ontdekken. Er zouden toen veiligheidsmaatregelen genomen worden.