Voedselbanken Nederland voorziet begin volgend jaar grote problemen. Door de inflatie en de koopkrachtdaling neemt het aantal Nederlanders dat afhankelijk is van de voedselbanken toe. Tegelijkertijd neemt het aanbod van voedsel af, door antiverspillingsprogramma's van supermarkten en producenten

Dat zei voorzitter Leo Wijnbelt donderdag in het Radio 1-programma Spraakmakers. Hij voorziet in 2023 "problemen die de voedselbanken, die uitsluitend op vrijwilligers draaien, te boven gaan".

Op dit moment kunnen de voedselbanken nog voldoen aan de grote vraag. "Dit zijn qua voedsel de zogenoemde oogstmaanden, er is voldoende voedsel voor alle klanten", zei Wijnbelt. "Maar het is moeilijk voorspelbaar hoe dit vanaf oktober gaat worden."

Veel producenten en supermarkten hebben de afgelopen tijd ingezet op minder 'verspilling' van voedsel. Dit zijn de restanten waar de voedselbanken mede afhankelijk van zijn. "Dat betekent dat er steeds minder voedsel naar de voedselbanken komt", vatte de voorzitter samen.

Tegelijkertijd blijft het aantal mensen dat de voedselbanken benadert voor hulp groeien. "En dat blijft zo als de inflatie en de brandstofprijzen aanhouden."

Het bestuur is momenteel in gesprek met retailers, producenten en bedrijven om de verwachte terugloop te beperken. "We praten, vragen, verzoeken. Dat is alles wat we kunnen doen." Ook heeft Voedselbanken Nederland binnenkort een gesprek met minister Carola Schouten (Armoedebeleid). "We hopen dat zij een bijdrage kan leveren."

Toename vooral in grote steden en onder AOW'ers

Wijnbelt meldde eerder deze maand al dat steeds meer ouderen met een AOW-uitkering gebruikmaken van de voedselbank. Door de stijging van de inflatie, die inmiddels boven de 10 procent is uitgekomen, en de hoge energieprijzen klopt deze groep steeds vaker aan voor voedsel. Volgens de voorzitter is het totale aantal mensen dat eten ophaalt bij de voedselbank de afgelopen twee maanden met zo'n 10 procent gestegen.

De toename is vooral te zien in grootstedelijke gebieden. Op dit moment maken volgens de voorzitter zo'n 100.000 mensen elke week gebruik van de voedselbank. Maar Wijnbelt vreest dat dit aantal de komende tijd snel zal stijgen.