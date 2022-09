Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze keer: minder mensen in de bijstand, gratis treinen in Spanje en een 'niet ongustige' coronaverwachting voor het najaar.

Wil je elke week het Goed Nieuws-overzicht lezen? Volgen Klik hier om je aan te melden voor een pushbericht als we de volgende publiceren

Aantal mensen in de bijstand in negen jaar niet zo klein

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw gedaald. Eind juni ontvingen 401.000 mensen een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 22.000 minder dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Het is het kleinste aantal in negen jaar. Vooral onder jongeren tot 27 jaar neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering af.

Spanjaarden mogen gratis met de trein

Treinreizigers in Spanje kunnen sinds donderdag gebruikmaken van gratis maandkaarten. De Spaanse regering wil zo de gevolgen van de inflatie wat beperken. De gratis treinkaartjes blijven tot het einde van het jaar beschikbaar. Er zijn al meer dan een half miljoen kaartjes aangevraagd. Spanjaarden krijgen voorlopig ook korting op andere vormen van openbaar vervoer.

De inflatie in Spanje is net als in Nederland erg hoog, waardoor het leven duurder wordt. Veel Spanjaarden komen daardoor in geldproblemen.

Beeld voor corona deze winter 'niet ongunstig'

Het zou dit najaar weleens kunnen meevallen wat betreft een nieuwe coronagolf, vertelt RIVM-baas Jaap van Dissel in gesprek met de Volkskrant. "We zitten nu op een niveau dat vergeleken met eerder heel laag is", zegt Van Dissel. Daarnaast wordt er snel gestart met een nieuwe prikronde, om de golf voor te zijn. De nieuwe vaccins zijn aangepast aan de laatste varianten.

Amsterdam biedt onderdak aan duizend asielzoekers op cruiseschip

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft ingestemd met de tijdelijke opvang van zeker duizend extra asielzoekers op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied. De vluchtelingen kunnen er vanaf 1 oktober voor minimaal een half jaar terecht.

Kleiner nieuws om ook blij van te worden

Tot slot nog een paar kleinere ontwikkelingen waar wij op de redactie om moesten glimlachen:

Ondanks de heersende vogelgriep zijn er afgelopen voorjaar veel nieuwe sterns geboren op Texel . Staatsbosbeheer ontdekte veel nieuwe nesten op het waddeneiland. Er zijn honderden nieuwe kuikens geboren. De natuurorganisatie noemt het een "bijzonder en klein lichtpuntje".

. Staatsbosbeheer ontdekte veel nieuwe nesten op het waddeneiland. Er zijn honderden nieuwe kuikens geboren. De natuurorganisatie noemt het een "bijzonder en klein lichtpuntje". Een tienjarige jongen uit de Amerikaanse staat Oklahoma redde het leven van zijn moeder . De vrouw kreeg een beroerte in het zwembad, maar haar zoon en zijn opa wisten haar te redden.

. De vrouw kreeg een beroerte in het zwembad, maar haar zoon en zijn opa wisten haar te redden. Dankzij de nieuwe James Webb-ruimtetelescoop leren we steeds meer over ons universum. De telescoop brengt de ruimte steeds beter in kaart. Die informatie kan ons misschien helpen om grote vragen te beantwoorden. Hoe ontstond het heelal? En waar komen we vandaan?

Ben je blij met dit Goed Nieuws-overzicht, of kunnen er dingen beter? NU.nl hoort graag je mening in deze korrte vragenlijst van 1 minuut. Heel erg bedankt voor het invullen!