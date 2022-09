Na lange periodes van droogte is er vanaf komend weekend regen op komst. Maar de droogte zal hiermee nog niet zijn verholpen.

De kans op de broodnodige neerslag neemt vanaf zaterdag toe. Volgens sommige weermodellen valt volgende week tussen de 30 en 50 millimeter regen.

Om de droogte te verhelpen, moet het langdurig regenen. "We verwachten buiige weersituaties", zegt Raymond Klaassen van Weerplaza in gesprek met NU.nl. "Dus geen grootschalige neerslag. Daarnaast zijn er grote regionale verschillen mogelijk."

Terwijl op de ene plaats tientallen millimeters regen valt, kan het een aantal kilometer verderop zo goed als droog blijven. Daarnaast zijn plensbuien niet het beste medicijn tegen droogte. Een droge bodem neemt het water namelijk veel moeilijker op dan een vochtige bodem. De regen krijgt niet de tijd om de gortdroge bodem in te zakken en de grondwaterstanden te verhogen.

Neerslagtekort gaat eeuwrecord breken

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland bedraagt volgens het KNMI op dit moment 300 millimeter. Het tekort wordt binnenkort zeer waarschijnlijk groter dan het in deze eeuw ooit geweest is.

Het neerslagtekort komt dan boven dat van 2018 uit. Dat jaar had tot nu toe het droogste groeiseizoen van deze eeuw. Sinds de metingen begonnen is het alleen in 1976 op 1 september nog droger geweest. Het tekort bedroeg toen meer dan 360 millimeter.

Het KNMI meldde al dat augustus een van de warmste en zonnigste maanden ooit was. Door zon en warmte verdampt veel water, terwijl het in grote delen van Nederland niet of nauwelijks heeft geregend.

Verboden op gebruik van grondwater

De grondwaterstand in Limburg en Noord-Brabant is lager dan ooit. Ook in de rest van Nederland staat het grondwater erg laag, waardoor er al verboden op het gebruik van grondwater zijn uitgegeven.

De meeste rivierstanden zijn nu stabiel, meldt Weerplaza. De Rijn voert deze dagen tijdelijk zelfs weer wat meer water aan en dat is gunstig om verzilting in het westen tegen te gaan.

Toch wordt een serieuze stijging op korte termijn niet verwacht. Rijkswaterstaat houdt er zelfs rekening mee dat de rivierstanden na het weekend weer gaan dalen.