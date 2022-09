De meteorologische herfst is begonnen en dat betekent dat de stormnamenlijst voor het komende seizoen is gepubliceerd. Op de door het KNMI, het Britse Met Office en het Ierse Met Éireann samengestelde lijst staan zes namen die zijn aangeleverd door het KNMI.

Stormen die een impact hebben op ons en onze leefomgeving en tot code oranje of rood leiden, krijgen sinds 2019 een naam. Zo moet het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroot worden en schade en letsel voorkomen worden, schrijft het KNMI.

Elk jaar wordt een nieuwe lijst samengesteld, die op 1 september wordt gepubliceerd. Mannen- en vrouwennamen wisselen elkaar af.

Het KNMI heeft meerdere namen aangeleverd voor de lijst. Het weerinstituut heeft voor namen van wetenschappers uit het verleden gekozen, legt Weerplaza uit. Zo zal de eerste storm van dit seizoen de naam Antoni krijgen, vernoemd naar Antoni van Leeuwenhoek. Hij was pionier in de microbiologie en uitvinder van de microscoop.

Hendrika, Johanna, Loes, Tobias en Wouter komen ook uit de koker van het KNMI. Daarmee wordt verwezen naar natuurkundige Hendrika van Leeuwen, botanicus Johanna Westerdijk en Loes van Straaten, in 1951 de eerste bosbouwster van Nederland.

Tobias Asser was een jurist en won in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede. Wouter Bleeker was in de vorige eeuw hoofddirecteur van het KNMI en heeft veel betekend voor de Nederlandse meteorologie en de internationale samenwerking.

Om aan internationale afspraken over stormnamen te voldoen, worden de letters Q, U, X, Y en Z niet gebruikt.