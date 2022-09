Complotdenker Micha K. is woensdag door de marechaussee vanuit zijn cel in Noord-Ierland overgebracht naar Nederland. K. was een sleutelfiguur in de geruchtmakende Bodegravenzaak. Hij en anderen beweerden dat in die gemeente sprake was van een pedosadistisch complot. Onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel, premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werden ernstig bedreigd. K. wordt verdacht van opruiing.

K. (59) verbleef in Noord-Ierland en vocht het afgelopen anderhalf jaar zijn uitzetting aan. Maar nu is de Britse rechter definitief akkoord gegaan met zijn uitlevering. K. zat in afwachting daarvan - met tussenpozen - in totaal een jaar in de Noord-Ierse cel.

Het Openbaar Ministerie verdenkt K. van opruiing in de Bodegravenzaak. In deze zaak zijn eerder al drie andere complotdenkers veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraffen van achttien en elf maanden wegens opruiing, bedreiging en smaad. K. is de enige verdachte die nog niet voor de rechter is gekomen.

De rechter oordeelde eerder dat K. en twee van de drie andere complotdenkers de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een schadevergoeding van 215.000 euro moeten betalen.

De complotdenkers verspreidden via het inmiddels offline gehaalde Red Pill Journal dagelijks ongefundeerde verhalen over satanisch ritueel kindermisbruik in Bodegraven. Als gevolg daarvan kwamen tientallen complotdenkers begin vorig jaar naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen.

K. riep op tot geweld en het bestormen van rechtbanken

Volgens de complotdenkers was RIVM-directeur Jaap van Dissel een van de misbruikplegers; zijn adres werd gedeeld op sociale media. Ook werden onder anderen premier Rutte en minister De Jonge ernstig bedreigd door de complotdenkers.

Het Openbaar Ministerie verdenkt K. niet alleen van oproepen tot geweld tegen de gemeente Bodegraven en Van Dissel, maar ook van oproepen tot geweld tegen het AD: hij riep er eerder toe op journalisten van die krant "kapot te maken".

Verder staat K. voor de rechter omdat hij heeft gezegd dat "alle rechters free targets van het volk" zijn . Volgens K. maakt "de hele top van het Openbaar Ministerie" zich schuldig aan het "aan stukken snijden van baby's en kinderen verkrachten op kosten van de belastingbetaler". Hij riep burgers ertoe op rechtbanken te bestormen.

K. verspreidt al jarenlang complottheorieën

Al jaren verspreidt K. ongefundeerde complottheorieën. Zo voerde hij een jarenlange kruistocht tegen een voormalige topambtenaar en rechters die zich volgens hem schuldig maakten aan kindermisbruik.

K. werd eerder veroordeeld tot tien maanden cel vanwege bedreiging van NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff. Hij beschuldigde hem ervan een netwerk van pedofielen te beschermen - zonder enig bewijs.

Ook kreeg hij een celstraf omdat hij bommeldingen had gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en bij het kantoor van landsadvocaat Pels Rijcken. Verder werd K. zestig uur taakstraf opgelegd vanwege het uiten van doodsbedreigingen aan het adres van De Telegraaf-journalist Bart Mos.

K. is jurist en classicus. Hij stond een tijdje voor de klas als docent klassieke talen. Ook werkte hij jarenlang als freelance journalist voor NRC. Twintig jaar geleden stapte hij over naar de website De Gezonde Roker van de vermoorde filmmaker Theo van Gogh. Later startte hij de inmiddels offline gehaalde website klokkenluiders.nl, waarop hij de ene complottheorie na de andere verspreidde.