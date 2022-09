De meteorologische herfst begint vandaag met warm en zonnig nazomerweer. De temperatuur komt in de middag uit op 23 tot 27 graden.

De zon laat zich vrij veel zien vandaag. Er trekt wat sluierbewolking over en in de middag ontstaan tijdelijk en lokaal stapelwolken. De wind is matig en komt uit het oosten.

In de avond lossen de stapelwolken weer op. De nacht naar vrijdag wordt vrij helder en fris met temperaturen tussen de 10 en 15 graden.

