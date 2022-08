De brandweer is er woensdagmiddag in geslaagd de Peelbrand in Limburg volledig te omsingelen. Dat wil zeggen dat het hele gebied wordt omringd door brandbestrijders en metersbrede stoplijnen die het vuur tegengehouden. Vanwege de inval van de schemering vliegen de blushelikopters naar hun thuisbasis.

De brand heeft woensdagavond 40 hectare grond bereikt. "We blijven nog wel even doorgaan met blussen", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Limburg. Daarbij worden de stoplinies natgehouden, zodat het vuur niet overslaat naar aangrenzende gebieden.

"De helikopters keren huiswaarts nu het donker wordt", vervolgt de woordvoerder. Ter vervanging van de twee helikopters van de luchtmacht, een Cougar en een Chinook, worden agrariërs ingeschakeld. Zij hebben giertonnen met water bij zich om mee te blussen.

Na de eerste brandmelding rond 6.30 uur breidde het vuur zich snel uit. Brandweerkorpsen uit Noord-Brabant, Limburg en Overijssel bestrijden de vlammen met meerdere pelotons. Niemand is door de brand gewond geraakt.

Specialisten uit Overijssel hebben met steun van Limburgse en Brabantse brandweerlieden tegenbranden gesticht, waardoor over een groot oppervlak stroken afbrandden. Het vuur werd vervolgens weer geblust. Zo ontstond een langgerekte strook waar het vuur niet meer verder kon.

55 Grote rookwolken overschaduwen natuurbrand in Limburg

Noodverordening en NL-Alert verstuurd

De gemeente Horst aan de Maas heeft woensdagmiddag voor het gebied een noodverordening afgekondigd in een poging ramptoeristen te weren. In de verordening staat dat het gebied verboden toegang is voor iedereen die er niks te zoeken heeft. Het is er te gevaarlijk en nieuwsgierigen lopen hulpverleners voor de voeten.

Ook ging er een NL-Alert uit aan de Brabantse kant. Ontvangers van het bericht werden opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden.