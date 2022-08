Op een schip in de buurt van Terschelling is woensdag een mast afgebroken en op een minderjarig meisje terechtgekomen. Ze is ter plaatse overleden, meldt de politie. Niemand anders is gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Op de boot zaten zo'n vijftien jongeren van scholengemeenschap Den Haag. Volgens Omrop Fryslân gaat het om een charterschip.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet daar nu onderzoek naar.

Voor de jongeren die op de boot zaten, wordt slachtofferhulp geregeld.