Op een zeilklipper in de buurt van Terschelling is woensdag de giek afgebroken en op een minderjarig meisje terechtgekomen. Het meisje is ter plaatse overleden, meldt de politie. Niemand anders is gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Op de boot zaten zo'n vijftien jongeren van een scholengemeenschap in Den Haag. Ze waren op kamp met nog vier andere schepen.

Op het moment van het ongeluk voer het schip tussen Vlieland en Terschelling. De KNRM kwam ter plaatse en heeft een poging gedaan het meisje te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Voor de jongeren die op de boot zaten, wordt slachtofferhulp geregeld.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet daar nu onderzoek naar. De eenmaster heet Risico en behoort tot de bruine vloot, een verzameling van beroepszeilschepen.

Burgemeester Ina Sjerps van Harlingen noemt het een "vreselijk en dramatisch ongeluk waar kinderen getuige van zijn. Ik heb er geen woorden voor. Alle aandacht gaat nu uit naar de opvang van hen en andere betrokkenen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, familie, school en bemanning".