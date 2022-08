Op een schip in de buurt van Terschelling is woensdag een mast afgebroken en op iemand terechtgekomen. Het slachtoffer is ernstig gewond geraakt, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Op de boot zaten zo'n vijftien mensen. Zij worden aan wal gebracht in de haven van Harlingen. Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld.

Meer informatie over het incident is er op dit moment niet, aldus de politie. Zo is het bijvoorbeeld nog onduidelijk of het om een Nederlands schip gaat met Nederlandse opvarenden.