Er woedt een grote natuurbrand in natuurgebied de Peel nabij het Limburgse dorp Griendtsveen, meldt de brandweer woensdag. De omvang van de brand bedraagt ongeveer 2 vierkante kilometer. De brandweer spreekt van een zeer grote natuurbrand en heeft groot materieel ingezet.

Twee Limburgse en twee Brabantse brandweerpelotons bestrijden de brand. Een peloton bestaat uit vier tankautospuiten en een waterwagen.

Ook een blushelikopter is opgeroepen, evenals een droneteam van industrieterrein Chemelot in Geleen. Uit Overijssel is een specialistisch team voor het bestrijden van branden op moeilijk begaanbaar terrein onderweg.

Het vuur breidt zich snel uit, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep Brabant. "De Peel is een groot, ondoordringbaar gebied met veel veen. Het kost veel handwerk om ergens te komen. Tankautospuiten kunnen het gebied niet inrijden."

De rook van de brand trekt in lichte mate over de A67, maar deze hoeft volgens de brandweer nog niet afgesloten te worden. "Naarmate de temperatuur verder oploopt, trekt de rook meer de lucht in."

55 Grote rookwolken overschaduwen natuurbrand in Limburg

Brand vooralsnog alleen op Limburgs grondgebied

De brand in de Peel beperkt zich woensdag vooralsnog tot Limburgs grondgebied. Wel heeft de Brabantse brandweer uit voorzorg GRIP1 afgekondigd.

Dat is een hoge alarmering. Samen met een nationaal adviseur natuurbrandbestrijding stelt de brandweer een plan van aanpak op dat steeds twee uur vooruitkijkt.

In 2020 woedde enkele kilometers verderop in hetzelfde gebied een brand die moeilijk te bestrijden bleek. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds en de zogeheten Peelbrand legde uiteindelijk 800 hectare natuurgebied in de as.