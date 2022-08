Het dodental als gevolg van het truckdrama in Nieuw-Beijerland is bijgesteld van zes naar zeven. Dat meldt de gemeente Hoeksche Waard, waar het dorp onder valt. Een ongeboren baby telt nu ook mee in het aantal slachtoffers.

Een vrachtwagen raakte zaterdag rond 18.00 uur van de Zuidzijdsedijk en belandde tussen de bezoekers van een buurtbarbecue. Daarbij vielen ook zeven gewonden. Er waren "een stuk of vijftig" mensen aanwezig op de barbecue, zei waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van Hoeksche Waard eerder.

Van de zeven gewonden waren er maandag zes inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en naar huis. Een persoon die nog in het ziekenhuis ligt, was ernstig gewond. "Daar is de afloop onzeker", zei Aptroot maandagavond in het programma Jinek. Over de identiteit van die persoon is nog niets bekendgemaakt.

Volgens de politie werden drie gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Vier anderen zijn op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Onder de gewonden waren ook kinderen.

Onder de dodelijke slachtoffers was een hoogzwangere vrouw. De politie maakte eerder al bekend dat het gaat om een 50-jarige man, een 62-jarige man, een 75-jarige vrouw en een 32-jarige vrouw uit Nieuw-Beijerland.

Ook een 41-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Goudswaard kwamen om het leven. Drie van de slachtoffers komen uit dezelfde familie.