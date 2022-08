Het ministerie van Landbouw onder leiding van toenmalig minister Carola Schouten heeft zelf ingegrepen om het eten van minder vlees uit een overheidscampagne voor klimaatmaatregelen te houden. Dat zegt de actiegroep Wakker Dier, die Schouten beschuldigt van "censuur".

Het gaat om de campagne Iedereen doet wat uit 2019. Daarin gaf de overheid voorbeelden van dingen die mensen zelf kunnen doen om milieuvriendelijker te leven, zoals vaker fietsen, meer tweedehands spullen kopen en zonnepanelen laten plaatsen.

Verder werd in de campagne geadviseerd om vaker recepten uit het seizoen te koken en om groente en fruit van een lokale boer te kopen.

Bij de campagne waren verschillende ministeries betrokken. Wakker Dier heeft overheidsdocumenten over de campagne opgevraagd. In die documenten wordt een bericht uit januari 2019 geciteerd: "[Zwartgelakt] en ik blokkeren alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister. Dus het zal vast genoemd worden maar wordt niet uitgewerkt of opgepakt."

Iemand antwoordde dat het eten van vlees "onder een vergrootglas" ligt en dat het daarom "onverstandig" lijkt om het mee te nemen in de communicatie. In een melding uit april 2019 staat: "De lijst met onderwerpen wordt besproken. 'Minder vlees' gaat definitief van de lijst af."

In september 2021 werd bekend dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het advies om minder vlees te eten bewust achterwege liet. Dat deed het departement na overleg met het ministerie van Landbouw.

Wakker Dier heeft niet met het ministerie van Landbouw gesproken over de beschuldigingen aan het adres van Schouten. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten daar de noodzaak niet van in te zien. "We hebben de uitspraken zwart op wit."