In het zuidoosten van het land is er vandaag kans op een bui. Elders blijft het droog en zijn er opklaringen. Er waait een matige noordoostenwind die langs de kust en op het IJsselmeer eerst nog vrij krachtig is.

De temperatuur ligt in de ochtend tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuidoosten. Overdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 26 graden.



Het warmst wordt het in Limburg. Donderdag verandert er nauwelijks iets in temperatuur en weerbeeld. De meeste zon is voor het noorden van het land.

