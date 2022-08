Op het terrein voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel komen douches en wasbakken, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De douches en wasbakken zijn vanaf dinsdag of woensdag te gebruiken.

De inspectie riep zondagmiddag alle organisaties bij elkaar die betrokken zijn bij de zorg voor de mensen die wachten voor het aanmeldcentrum. Daarbij ging het om Veiligheidsregio Groningen, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de GGD, het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. Ook het ministerie van Volksgezondheid werd ingelicht.

Een van de uitkomsten van dat overleg is dat het COA douches en andere sanitaire voorzieningen op het parkeerterrein van de organisatie plaatst.

Volg de asielcrisis in ons land Volgen Ontvang een melding bij nieuwe artikelen

De inspectie sloeg vorige week alarm over de gezondheidssituatie op het terrein. Het risico op uitbraken van infectieziekten was groot vanwege het gebrek aan hygiëne op het veld, schreef de inspectie vrijdag aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en voorzitter Koen Schuiling van Veiligheidsregio Groningen.

Zondag kwam de inspectie opnieuw naar Ter Apel. De hygiëne was toen "nog net zo slecht als vrijdag".

44 Zo smerig zijn de toiletten in Ter Apel

Vieze wc's eindelijk schoongemaakt, veldbedden neergezet

Het Rode Kruis meldde eerder al dat er veldbedden voor het aanmeldcentrum zijn neergezet, zodat mensen niet meer op de grond hoeven te slapen. Zondag zijn ook de sterk vervuilde mobiele toiletten vervangen of schoongemaakt. Het sanitair wordt nu ook schoongehouden, aldus de inspectie.

Vergeleken met vorige week slaapt er momenteel nog maar een klein aantal mensen voor het aanmeldcentrum. Vorige week overnachtten honderden mensen in de openlucht. Ze deden dat met slechts enkele wc's, zonder douchemogelijkheden en zonder zorg.

De afgelopen dagen werden noodopvanglocaties gevonden voor het grootste deel van de mensen. Het COA meldde maandagavond dat er in de nacht van maandag op dinsdag zo'n tien mensen buiten zouden slapen. Die zouden daar zelf voor hebben gekozen, omdat er in principe ook binnen plek was.