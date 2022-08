De Spaanse vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van betrokkenheid bij het dodelijke ongeval in Nieuw-Beijerland blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag besloten.

Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De 45-jarige verdachte blijft in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Daarom kan het OM verder geen mededelingen doen over de zaak.

De chauffeur reed zaterdag van een dijk af en belandde met zijn truck op een grote groep mensen die een barbecue hielden. Zes volwassenen, onder wie een hoogzwangere vrouw, kwamen om het leven.

Zeven mensen raakten gewond, van wie zes inmiddels zijn ontslagen uit het ziekenhuis. De persoon die nog in het ziekenhuis ligt, is ernstig gewond.

De chauffeur wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en zwaar lichamelijk letsel. Hij had op het moment van het ongeluk geen alcohol of drugs gebruikt.

De man wordt nog verder onderzocht. Er is bloed bij hem afgenomen om te zien of hij medicatie heeft gebruikt. Ook wordt onderzocht of hij ten tijde van het ongeluk niet aan het bellen was of op een andere manier was afgeleid.