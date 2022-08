Het Amsterdamse stadsbestuur heeft dinsdag ingestemd met de tijdelijke opvang van zeker duizend extra asielzoekers op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied. De vluchtelingen kunnen er vanaf 1 oktober voor minimaal een half jaar terecht.

Amsterdam is hiermee na Velsen-Noord de tweede gemeente die asielzoekers op een cruiseschip opvangt.

De schepen worden ingezet om het grote tekort aan opvangplekken terug te brengen. Aanvankelijk kunnen er in het Westelijk Havengebied duizend mensen terecht, maar mogelijk worden dat er uiteindelijk vijftienhonderd. Dit wordt bepaald tijdens twee vooraf geplande evaluatiemomenten, aldus de gemeente.

"De situatie in Ter Apel is hartverscheurend", zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen). "We moeten het tekort aan opvanglocaties nu met elkaar oplossen zodat vluchtelingen een plek vinden."

Hij benadrukt dat de opvang op het cruiseschip een oplossing is voor de korte termijn. "Het is belangrijk dat het Rijk samen met gemeenten de vastgelopen asielketen hervormt, zodat dit soort noodoplossingen in de toekomst niet meer nodig zijn en mensen op een vaste plek kunnen worden opgevangen."

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) bedankt het Amsterdamse stadsbestuur voor de hulp. "Tijdelijke grootschalige opvang is heel belangrijk om weer rust te brengen in de asielopvang. Met de komst van het cruiseschip in Amsterdam zetten we samen weer een stap in het oplossen van de crisis in de asielketen."

12 miljoen euro voor flexwoningen

Onderdeel van de afspraken over de opvang van asielzoekers is dat de hoofdstad maximaal 12 miljoen euro krijgt van het Rijk om versneld flexwoningen te bouwen. Dit bedrag is bedoeld voor duizend woningen. In totaal moeten er zo snel mogelijk 2.500 tot 3.000 huizen beschikbaar zijn om de situatie op de overspannen Amsterdamse huizenmarkt te verbeteren.

De kosten voor de opvang van de asielzoekers op het cruiseschip komen voor rekening van het Rijk. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) neemt het beheer en de exploitatie op zich. De vluchtelingen kunnen onder meer vrijwilligerswerk doen, er zijn programma's gericht op participatie en er is onderwijs, zorg en dagbesteding.

In Amsterdam worden momenteel 2.100 vluchtelingen en statushouders opgevangen, los van de gevluchte Oekraïners die onderdak hebben in de hoofdstad.

Opvang van asielzoekers op grote cruiseschepen was een van de oplossingen voor de crisis die begin deze zomer werden aangedragen. Het is voor het kabinet lastig dit rond te krijgen bij gemeenten. Zo zette in Vlissingen het gemeentebestuur, na fel verzet, een streep door het plan om asielzoekers op te vangen op een schip.