Rituals verplicht personeel nog steeds om make-up te dragen. Dat blijkt uit de nieuwe voorschriften van het bedrijf en uit gesprekken die NU.nl met medewerkers en betrokkenen heeft gevoerd. Eerder liet de winkelketen aan NU.nl weten dat het verplichte make-upgebruik voor vrouwen was afgeschaft.

Rituals reageerde daarmee op een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Een oud-medewerker was naar het college gestapt. Zij vond het oneerlijk dat zij verplicht make-up moest dragen, terwijl haar mannelijke collega's dit zelf mochten besluiten.

Maandag stelde het college de vrouw in het gelijk. Door vrouwen wel te verplichten make-up te dragen en mannen niet, discrimineert Rituals. Bovendien vindt het college make-upvoorschriften niet functioneel, omdat maar een klein deel van het assortiment uit make-upproducten bestaat.

NU.nl zag in de huidige voorschriften van het bedrijf echter dat de verplichting voor vrouwen niet is afgeschaft. Volgens de Rituals Styling Standards, die dinsdagochtend door een bron is gedownload uit de onboarding-omgeving van het bedrijf, is het nu voor alle medewerkers gelijkgetrokken.

"Rituals verwacht van alle medewerkers dat ze wereldwijd dezelfde styling standards volgen", schrijft het bedrijf. Daardoor zou het voor mannelijk personeel ook verplicht worden om make-up te dragen.

Bij het kopje make-up staat: "Draag make-up, zodat je er goed verzorgd uitziet. Je kunt kiezen uit een natuurlijke of een opvallende oogmake-up. Je kunt kiezen uit de rode of de nude lippenstift. Je nagels zijn kort geknipt en gelakt met een rode of naturel nagellak."

Woord 'vrijwillig' niet in richtlijnen te vinden

NU.nl heeft Rituals dinsdag meerdere malen gevraagd om de laatste versie van het document. Het bedrijf heeft deze niet gestuurd.

"Zowel in de Styling Guidelines als in de praktijk benadrukken we dat het dragen van make-up vrijwillig is voor iedereen", reageert Rituals. Het woord "vrijwillig" is echter niet terug te vinden in de richtlijnen die door NU.nl zijn ingezien.

"In onze richtlijnen staat geen enkele verplichting wat betreft het dragen van make-up. In onze richtlijnen staat wel dat áls onze winkelmedewerkers make-up willen dragen, wij de voorkeur hebben dat dit make-up van Rituals is. Dit geldt voor mannen en vrouwen", aldus Rituals.

Vrouwen nog steeds aangesproken op make-up

Volgens Rituals is de dinsdag gedownloade versie een oude versie die "nog ergens op de website stond". Volgens de bron stond de versie in de onboarding-omgeving van het bedrijf.

In de praktijk, zo blijkt uit gesprekken, worden vrouwen nog steeds aangesproken als ze geen make-up dragen. Zij worden weggestuurd, ook al wijzen zij naar de uitspraken van het bedrijf in de media. "Managers van Rituals blijven verwijzen naar het document, dat een paar keer is aangepast, maar waarin nog steeds staat dat het personeel verplicht make-up moet dragen", vertelt een bron.

Rituals zegt niets te weten van die verhalen. "We hebben voortdurend nauw contact met onze collega's in alle Rituals-winkels. Als een werknemer van ons in de winkel iets anders hoort dan dat het dragen van make-up vrijwillig is, dan is dit uiteraard niet de bedoeling en horen wij dat graag, zodat we de nodige stappen kunnen ondernemen."

Alleen mondeling mag gesproken worden over afschaffing verplichting

In een interne mail aan winkelmanagers, die NU.nl in handen heeft, wordt wel aangegeven dat het geen verplichting meer is. Dit mag echter alleen mondeling met de werknemers gedeeld worden, staat in de mail. Dit correspondeert met het feit dat deze richtlijnen niet te vinden zijn in de dinsdagochtend gedownloade Styling Standards.

Werknemers en betrokkenen melden dat er in de winkels niet wordt gesproken over vrijwillig dragen van make-up. "Je mag nu iets meer naturel make-up op doen. Ook mag je tatoeage nu iets meer zichtbaar worden. Het blijft alleen een verplichting voor vrouwen én mannen. En als je dan er wat van zegt, dan wijzen ze naar het document, niet naar wat ze zelf zeggen in de media. Je hebt dan geen poot om op te staan."