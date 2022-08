Vandaag schijnt in een groot deel van het land de zon, alleen in het zuidoosten komen meer wolken voor.

Bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind, 2 tot 4 Beaufort, wordt het 22 graden op de Waddeneilanden en 26 in het zuidoosten.



Ook morgen trekken de meeste wolken over het zuidoosten en misschien valt daar komende nacht of morgen ook nog een bui. In de rest van het land schijnt morgen de zon. Het wordt opnieuw 22 tot 26 graden.

