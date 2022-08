Rituals had het verplichte make-upgebruik voor vrouwelijk personeel al afgeschaft voordat het College voor de Rechten van de Mens maandag oordeelde dat dit discriminatie is. Dat laat de winkelketen weten aan NU.nl in een reactie op eerdere berichtgeving over de uitspraak van het College. De toezichthouder sprak zich uit na een klacht van een oud-medewerker.

Een vrouwelijke oud-medewerker van Rituals vond het oneerlijk dat zij verplicht make-up moest dragen en haar mannelijke collega's dit zelf mochten besluiten. Ze klopte daarom aan bij het College voor de Rechten van de Mens.

Rituals laat in een reactie weten dat de oud-medewerker zich ook had beklaagd bij het bedrijf zelf. Het bedrijf zegt het te betreuren dat ze zich "gediscrimineerd heeft gevoeld op basis van het dragen van make-up toen zij bij onze organisatie in dienst was".

Volgens het cosmeticabedrijf heeft Rituals contact met haar opgenomen om van haar ervaring te leren. "Zo hebben we onze Styling Guidelines kritisch doorlopen en aangepast op een aantal punten, waaronder het gebruik van make-up", verklaart het bedrijf.

"Het is voor al onze medewerkers een vrijwillige optie om make-up te dragen." Het College heeft dus een oordeel geuit over een situatie die niet langer geldend is, aldus Rituals.

Niet genoeg make-up in assortiment voor een verplichting

Een make-upverplichting voor vrouwelijk personeel is niet per definitie verboden, mits make-up als noodzakelijk wordt gezien om de functie van verkoopmedewerker goed uit te kunnen oefenen. Omdat Rituals ook veel andere spullen verkoopt, oordeelde het College dat de richtlijn onrechtvaardig was.

Omdat vrouwelijke werknemers verplicht make-up moesten dragen, waren ze meer tijd kwijt om zich klaar te maken voor hun werk. Dat gold niet voor mannen. Het College zegt dat hier sprake is van een zwaardere belasting voor vrouwen.