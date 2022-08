De gemeente Amsterdam zorgt zaterdag voor drieduizend extra parkeerplekken bij de RAI voor bezoekers van het ArenA-gebied. Ook gaan de concertzalen een half uur later open. De maatregelen zijn ingevoerd omdat de NS een deel van de dag niet stopt op station Bijlmer Arena, terwijl er die dag tienduizenden mensen naartoe gaan.

De NS liet afgelopen donderdag weten dat de treinen op 3 september tussen 14.15 uur en 20.30 uur niet stoppen op enkele Amsterdamse stations. De treinen hebben niet genoeg capaciteit om Formule 1-fans uit Zandvoort te vervoeren en tegelijkertijd voetbalsupporters en concertgangers van en naar station Bijlmer Arena te brengen.

In het gebied wordt zaterdag topdrukte verwacht omdat Ajax die dag in de Johan Cruijff ArenA tegen SC Cambuur speelt. Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen NU.nl dat daar 42.500 mensen worden verwacht, die om 16.15 uur het stadion weer verlaten.

Bovendien zijn er uitverkochte concerten in de Ziggo Dome (Kensington) en AFAS Live (Yade Lauren). De concertzalen ontvangen zaterdagavond meer dan 20.500 bezoekers. Ze gaan een half uur later open zodat de mensenstroom niet al te veel overlapt met de voetbalsupporters.

Drieduizend extra parkeerplaatsen en drie extra metro's

Voor automobilisten die zaterdag naar het ArenA-gebied in Amsterdam moeten, worden drieduizend extra parkeerplaatsen geregeld bij de RAI. Vanaf daar kunnen mensen met de metro naar het voetbalstadion, de Ziggo Dome of AFAS Live. In het ArenA-gebied zelf zijn al ongeveer 8.500 parkeerplaatsen.

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB zet zaterdag drie extra metro's in om mensen van en naar het ArenA-gebied te brengen.

Het verplaatsen van de voetbalwedstrijd bleek niet mogelijk. De NS liet weten dat ze daardoor de veiligheid van reizigers op station Amsterdam Bijlmer ArenA niet kan waarborgen. Ook zei de vervoermaatschappij vorige week dat ze geen extra materieel kan inzetten.