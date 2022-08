Complotdenker Micha K. mag van de Noord-Ierse rechter uitgeleverd worden aan Nederland en zal deze week worden overgebracht, zo meldt het Openbaar Ministerie maandag. K. wordt hier voorgeleid voor zes gevallen van opruiing.

De Noord-Ierse rechters kwamen in juli al tot eenzelfde beslissing, maar K. besloot dit aan te vechten. Vorige week besloot ook de rechter in hoger beroep de uitlevering toe te staan, aldus het OM.

K. wordt in Nederland voorgeleid voor zes feiten, onder meer de opruiing tot de ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel en opruiing tot geweld tegen de gemeente Bodegraven.

Via het onlineplatform Red Pill Journal verspreidde K. samen met mede-complotdenkers Wouter R. en Joost K. verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Sinds de zomer van vorig jaar zit hij vast in Noord-Ierland.