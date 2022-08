Het Rode Kruis en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vragen mensen die spullen willen geven aan vluchtelingen in Ter Apel om ze te doneren via professionele organisaties. Spontane eenmansacties kunnen ertoe leiden dat de spullen ongebruikt buiten blijven liggen.

Het Rode Kruis en het COA doen de oproep in reactie op berichtgeving in het AD. De donaties van goederen veroorzaken troep op het terrein voor het aanmeldcentrum. Die is maandag deels opgeruimd, mede door de asielzoekers zelf.

Volg de asielcrisis in ons land Volgen Ontvang een melding bij nieuwe artikelen

Door particuliere initiatieven van diverse vrijwilligers werden zondag veel spullen bij het aanmeldcentrum neergezet, zonder dat de asielzoekers er gebruik van konden maken. "De behoefte aan spullen wisselt erg snel", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis tegen NU.nl. "Op het ene moment van de dag staan er veel oude mannen. Een paar uur later kunnen dat juist moeders met kinderen zijn. Zij hebben hele andere spullen nodig."

Zowel het COA als het Rode Kruis benadrukken dat de hulpacties op prijs worden gesteld, maar alleen in samenhang met professionele organisaties die weten waar behoefte aan is. "Er liggen nu oude lakens, plastic tasjes, noem maar op", aldus de woordvoerder van het Rode Kruis. "Het is fijn dat mensen willen helpen, maar dat heeft alleen nut als dat effectief en efficiënt gebeurt. Daar zijn professionele instellingen voor die weten wat er op welk moment nodig is."

Afgelopen zondag hebben hulporganisaties veel spullen uitgedeeld, zoals eten en drinken maar ook dekens, kleding, jassen en schoenen. Het ging om goederen die waren gebracht door vrijwilligers van christelijke en islamitische hulporganisaties. Ook zangeres Glennis Grace bracht spullen naar het aanmeldcentrum. De zangeres arriveerde met zeven auto's en een aanhanger vol met onder meer speelgoed, kleding en hygiënische producten.

Volgens het COA zijn veel spullen door de asielzoekers niet mee te nemen omdat ze na aanmelding in Ter Apel vaak elders worden ondergebracht. "We waarderen het gebaar, maar het laat onverlet dat zij geen opslag hebben en niet alles kunnen meenemen."