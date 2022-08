Rituals mag niet alleen vrouwelijke werknemers verplichten om make-up te dragen tijdens werk. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens maandag. Door dit wel te doen, discrimineert de winkelketen op grond van geslacht.

Een vrouwelijke ex-medewerker van Rituals vond het oneerlijk dat zij verplicht make-up moest dragen en haar mannelijke collega's dit zelf mogen besluiten. Ze klopte daarom aan bij het College voor de Rechten van de Mens.

Bedrijven mogen dit soort uiterlijke voorschriften hebben als het noodzakelijk en functioneel is. Ze mogen daarbij ook onderscheid maken tussen gender, als dat onderscheid ook noodzakelijk en functioneel is.

Volgens Rituals is dat het geval. Zij zeggen dat make-up met name door vrouwen wordt gedragen, en dat hun vrouwelijke winkelpersoneel daarom model staat voor hun producten.

Vrouwen zijn meer tijd kwijt door verplichte make-up

Het College begrijpt de redenering van Rituals, maar zegt dat de keten niet veel make-up in het assortiment heeft. Het dragen van make-up vinden zij daarom niet noodzakelijk om de functie van verkoopmedewerker goed uit te kunnen oefenen. "Het winkelpersoneel kan ook zonder make-up te dragen over producten van Rituals adviseren en deze verkopen. Het mannelijke winkelpersoneel doet dat immers ook."

Omdat vrouwelijke werknemers verplicht make-up moeten dragen, zijn ze meer tijd kwijt om zich klaar te maken voor hun werk. Dat geldt niet voor mannen. Het College zegt dat hier sprake is van een zwaardere belasting voor vrouwen. Dat is niet rechtvaardig gezien het kleine aandeel van make-up in het assortiment van Rituals.

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt overheden, volksvertegenwoordigers en bedrijven aan als ze mensenrechten overtreden. De uitspraken van het college worden vaak opgevolgd.