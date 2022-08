Onderzoeksjournalist Stella Braam heeft onlangs haar dossier opgevraagd bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Daaruit blijkt dat de dienst haar al 35 jaar volgt, meldt NRC Handelsblad. Onduidelijk is waarom de AIVD een dossier heeft aangelegd, het merendeel van de driehonderd pagina's is wit gemaakt. Braam eist nu in een procedure inzage in haar dossier en daarna vernietiging.

Stella Braam maakte onthullende verhalen over de activiteiten in Nederland extreemrechtse Turkse organisatie Grijze Wolven. Ook ging ze undercover als kamermeisje en inpakster. Ze is tegenwoordig verbonden aan onderzoeksplatform The Investigative Desk. Braam vroeg zelf haar dossier op bij de AIVD. Dat bleek tot haar verbazing te bestaan uit meer dan 300 pagina's die voor een groot deel onleesbaar zijn gemaakt.

Eerste stukken zijn van 1986

De eerste stukken van het dossier dateren uit 1986, toen Braam net was begonnen met haar carrière, de laatste uit 2017. "Ik dacht altijd dat ik waardevol werk deed voor de Nederlandse samenleving, maar het begon me na lezing te dagen dat de AIVD mij als een gevaar voor de staatsveiligheid beschouwt. Dat vind ik wel merkwaardig", zegt Braam vandaag tegen de NOS.

Uit de passages die wel leesbaar zijn, blijkt dat de AIVD zocht naar een mogelijk crimineel verleden van Braam. Ook meldden medewerkers van de AIVD dat Braam "niet uit onverdachte hoek kwam" en als "spreekbuis" zou zijn opgetreden van de Koerdische gewapende organisatie PKK. Daar klopt volgens Braam niets van. Ze spreekt bij de NOS van "laster" en "onwaarheden".

Toen Braam het dossier voor de eerste keer las moest ze huilen, en daarna werd ze boos, zegt ze tegen NRC Handelsblad. "Wat heeft die dienst bezield om mij vanaf mijn eerste stappen in de journalistiek te volgen. Als je daar eenmaal een dossier hebt, kom je er niet meer vanaf. Blijkbaar staat er een kruisje achter mijn naam."

Braam start samen met de Nederlandse Vereniging Journalisten en de stichting Persvrijheid een klachtenprocedure. Hierin eist ze inzage in het hele dossier en dat de AIVD daarna haar dossier vernietigt. Op 6 september is er een hoorzitting bij de AIVD waar Braam haar bezwaar mag toelichten. Of de AIVD Braam ook nu nog volgt, is onduidelijk, omdat de de dienst alleen stukken vrijgeeft die ouder zijn dan vijf jaar.

Ook Frénk van der Linden werd gevolgd

Het is niet de eerste keer dat de geheime dienst een journalist onderzoekt. Eerder werd ook de journalist Frénk van der Linden gevolgd. Secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) Thomas Bruning wil weten of de AIVD via Braam heeft geprobeerd om bronnen te achterhalen, bijvoorbeeld binnen het netwerk van de Grijze Wolven. "Als dat is gebeurd, vind ik dat heel kwalijk", zegt Bruning tegen NU.nl. Volgens hem staat in dat geval de reputatie van Braam op het spel. "Haar naam raakt dan besmet. Journalisten moeten in vrijheid hun werk kunnen doen, dat is belangrijk in een goed functionerende democratie."

Sinds 2016 zijn de regels aangescherpt: tappen en afluisteren van telefoons van journalisten mag alleen als een verzoek voldoet aan zware eisen. Het is onduidelijk of de AIVD in de zaak van Braam zich hieraan heeft gehouden. Bruning doet dan ook de oproep aan andere journalisten die vermoeden dat de AIVD ze volgt om hun dossier op te vragen. "Dan kunnen we zien of sprake is van een eenmalig incident of dat journalisten structureel worden gevolgd", zegt Bruning tegen NU.nl.

De AIVD wil niet reageren in afwachting van de hoorzitting, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.