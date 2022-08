De rechtbank in Almelo buigt zich om 13.00 uur over het kort geding over een asielzoekershotel in Albergen. Het hotel zou vandaag in handen moeten komen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De verkopende partij probeert daar onderuit te komen. Kan dat wel?

Als het aan het COA ligt niet. De organisatie beroept zich op het koopcontract dat door beide partijen is ondertekend. Volgens het COA heeft het eerlijk gecommuniceerd over de aankoop én het uiteindelijke doel van het hotel: asielopvang.

Opmerkelijk genoeg kwam de makelaar van de verkopende partij tot hetzelfde besluit. De eigenaresse van het hotel had bij het kantoor navraag gedaan of ze nog onder de koop uit kon. Die informatie brachten diverse media naar buiten nadat in Albergen dagenlang was geprotesteerd tegen de komst van het asielhotel.

Ook bij het COA ving zij bot. De eigenaresse zou zelfs voorgesteld hebben om het gekregen geld terug te storten. "Maar de enorme druk op de capaciteit van het COA maakt dat elke plek telt", schreef de opvangorganisatie op Twitter.

Eigenaresse beweert dat ze is voorgelogen

De eigenaresse stelt nu dat er sprake is van bedrog, of misleiding. Ze zegt dat het COA "op onjuiste gronden" het hotel heeft aangekocht. Zo beweert de vrouw dat de organisatie vooraf niet (duidelijk) heeft gezegd dat er 150 tot 300 asielzoekers in het hotel gehuisvest zouden worden. Volgens haar zouden het er maximaal zo'n tachtig zijn.

Volgens het COA is daar sinds het eerste contact in april altijd duidelijkheid over geweest. Tubantia citeert uit de dagvaarding dat ook op 10 juni schriftelijk contact heeft plaatsgevonden met de makelaar over het opschalen naar zeker tweehonderd asielzoekers. De organisatie beweert juist dat de eigenaresse nooit eerder haar eis van maximaal tachtig asielzoekers heeft geuit.

COA had ook contact met gemeente over plannen

Ook de gemeente wist van het grote aantal asielzoekers af, blijkt uit de dagvaarding die in handen is van de regionale krant. In april, mei en juni liepen gesprekken tussen beide partijen. Daaruit bleek dat de gemeente akkoord zou gaan met 'slechts' vijftig statushouders, terwijl het COA er nog 150 asielzoekers meer wilde huisvesten.

Om de ruim tweehonderd mensen onderdak te kunnen bieden, was een verandering van het bestemmingsplan nodig. Die zou het COA van de gemeente niet krijgen. Daarop greep het kabinet in en werd een vergunning vanuit de landelijke overheid geregeld. Voor het eerst werd een gemeente daarmee gepasseerd.

Het is aan de rechtbank in Almelo om te oordelen of het COA inderdaad duidelijk en eerlijk is geweest tegenover de verkopende partij. Het kort geding start om 13.00 uur. Het is niet duidelijk of er vandaag uitspraak wordt gedaan.