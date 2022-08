Bij het aanmeldcentrum Ter Apel in de buurt komt een tweede opvanglocatie voor asielzoekers. De 'wachtkamer' voor Ter Apel komt tegenover de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij de Groningse plaats Zoutkamp. Er is plek voor maximaal zevenhonderd asielzoekers.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het bericht van RTV Noord maandag bevestigd.

Op het terrein komen tussen de vijfhonderd en zevenhonderd plekken voor asielzoekers. Met de komst van de nieuwe opvanglocatie moet de druk op Ter Apel afnemen.

Het terrein is eigendom van Defensie. De nieuwe locatie wordt geen officieel asielzoekerscentrum, maar wordt met klem een doorstroomlocatie genoemd. Nieuwe asielzoekers kunnen hier wachten tot hun verzoek in behandeling wordt genomen.

"We zijn allemaal ontroerd en ontdaan door de beelden uit Ter Apel. Dat is zo ver weg van wat een beschaafd land hoort te doen", zegt burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland, de gemeente waar Zoutkamp onder valt. "Dat is de reden dat we als gemeente ons hiervoor willen inzetten. Het is echt beschamend dat er zo'n situatie in Nederland is."

Extra locatie moet over een half jaar weer dicht

Defensie gaat de gemeente helpen met de opbouw van het terrein. Het is de bedoeling dat het terrein wordt ingericht voor een kort verblijf. De nieuwe plek moet binnen twee weken operationeel zijn. Over een half jaar moet de locatie worden ontmanteld.

Het is volgens de burgemeester met het oog op de herfst die voor de deur staat absoluut niet de bedoeling dat mensen in tenten gaan slapen.