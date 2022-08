Het 'asielhotel' in Albergen moet gewoon worden verkocht aan het COA, oordeelde de rechter maandag. De eigenaar van het hotel wilde afzien van verkoop. Ze zei niet te weten dat er tot driehonderd asielzoekers in het hotel opgevangen zouden worden.

De rechter gaat niet mee in het verhaal van Maria Olde Heuvel, de verkoper van het hotel. Volgens hem heeft het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) van begin af aan open kaart gespeeld. Het was dus direct duidelijk dat er honderden asielzoekers in het hotel zouden worden opgevangen.

De afgelopen maanden is er geregeld app- en mailcontact geweest tussen het COA en de verkoopmakelaar. In die berichten schreef het COA dat het de bedoeling was om al vrij snel tweehonderd asielzoekers in het hotel op te vangen. Ook het aantal van driehonderd werd genoemd.

De advocaat van Olde Heuvel zei dat Olde Heuvel "natuurlijk wist het hotel gebruikt zou worden om asielzoekers op te vangen", maar dat er over aantallen als tweehonderd tot driehonderd niet is gesproken. De makelaar was volgens hem niet bevoegd om namens Olde Heuvel te reageren.

De rechter ging daar niet in mee. "Het COA mocht er vanuit gaan dat de makelaar namens mevrouw Olde Heuvel optrad. Ik ga er vanuit dat zij deed en wist wat de makelaar deed."

Voor het sluiten van de koopovereenkomst heeft Olde Heuvel ook geen enkele keer duidelijk gemaakt dat ze wilde dat er maximaal honderd asielzoekers in het hotel kwamen. Dat zei ze pas nadat het hotel al verkocht was.

Maandagochtend woedde er een kleine brand op het terrein van het hotel in Albergen. Foto: ANP

Maandagochtend brand op terrein hotel

Ook dat ze na het ondertekenen van de koopovereenkomst de sleutel aan het COA heeft gegeven om beveiliging te regelen en dat ze een factuur heeft gestuurd voor het overnemen van de inventaris wijst er volgens de rechter niet op dat Olde Heuvel het hotel toch niet wilde verkopen.

Tientallen belangstellenden volgden het kort geding. Ze zaten in de rechtszaal en in twee zaaltjes met schermen met daarop de beelden uit de rechtszaal.

In Albergen zijn meerdere protesten geweest nadat duidelijk werd dat het COA het hotel had gekocht om er asielzoekers op te vangen. Maandagochtend vroeg woedde er een kleine brand op het terrein van het hotel. De politie doet onderzoek en houdt rekening met brandstichting.

Bewoners zijn het er niet mee eens dat het kabinet de gemeente heeft gepasseerd en heeft besloten dat er asielzoekers in het hotel worden opgevangen.

Het COA is vanaf vandaag eigenaar van het hotel.