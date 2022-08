De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een brand die maandagochtend heeft gewoed op het terrein van 'asielhotel' 't Elshuys in de gemeente Tubbergen. Dat laat een woordvoerder weten aan NU.nl. "We houden rekening met het scenario brandstichting", aldus de politie.

De politie ontving om 6.15 uur een melding over de brand in Albergen. De brand was opgemerkt door twee beveiligers. "De brand woedde niet in het hotel zelf, maar op het terrein van het gebouw", zegt de woordvoerder.

Op foto's van dagblad Tubantia is te zien dat de brand tegen het gebouw aan woedde. Meerdere stenen zijn zwartgeblakerd. De brandweer is niet bij het hotel geweest, laat een woordvoerder weten: "Toen de melding bij de politie binnenkwam, was het vuur al uit."

Er zijn geen gewonden gevallen. Uit forensisch onderzoek moet blijken of er inderdaad sprake is van brandstichting. "Er is een buurtonderzoek opgestart om te kijken of mensen in de omgeving iets gezien of gehoord hebben", aldus de politie. "Ook kijken we of er camerabeelden zijn waarop iets te zien is."

Het hotel werd onlangs door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangekocht om hier een paar honderd asielzoekers onder te brengen. Het kabinet besloot hiertoe zonder medeweten en toestemming van de gemeente Tubbergen. Dit veroorzaakte veel opschudding in de gemeente.

Een 36-jarige man uit Denekamp werd zondag opgepakt, omdat hij via Facebook had opgeroepen om het hotel in brand te steken. Een snelrechter veroordeelde hem maandag tot veertig uur taakstraf. Volgens dagblad Tubantia zei hij tegen de rechter de oproep te hebben gedaan, omdat hij "dat volk niet moet".

Rechter buigt zich maandag over de verkoop

De rechter moet zich maandag buigen over de verkoop van het hotel. Het COA heeft een kort geding aangespannen tegen de eigenares, omdat ze onder de verkoop van het hotel aan het COA uit probeert te komen.

Afgelopen week stelde de eigenares in een brief dat vooraf niet duidelijk was verteld dat er 150 tot 300 asielzoekers en/of statushouders in het hotel gehuisvest zouden worden. Volgens het COA is daar sinds het eerste contact in april altijd duidelijkheid over geweest.

Het kort geding is maandag om 13.00 uur in de rechtbank in Almelo. De rechter zal waarschijnlijk dezelfde dag uitspraak doen.