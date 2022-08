Voor bijna vijfhonderd mensen die buiten sliepen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is in de nacht van zondag op maandag een onderkomen gevonden. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag. Enkele mensen kiezen er voor om de nacht buiten door te brengen. Voor hen zijn veldbedden en slaapzakken geregeld.

Eerder was al bekend dat mensen terecht konden in crisisnoodopvanglocaties in Zwolle en Doetinchem. Ook in de crisisnoodopvang in Zuidbroek, Stadskanaal, Dordrecht en Haaksbergen worden mensen opgevangen.

Verder zijn er op zes verschillende plekken in de provincies Groningen en Drenthe plekken gevonden via de organisatie Inlia. Dat is een netwerkorganisatie die asielzoekers in nood helpt. Ook zijn 125 alleenstaande minderjarige vreemdelingen ondergebracht in Amsterdam en Doetinchem.

Het is al maanden overvol in Ter Apel. Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet maatregelen aan om de opvang te verbeteren.

“Het Rode Kruis vindt dat iedereen, ongeacht wat de situatie is, recht heeft op een bed en humane opvang in het algemeen.” Hulporganisatie het Rode Kruis

Rode Kruis plaatst veldbedden

Het Rode Kruis heeft veldbedden geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor asielzoekers die vannacht weer buiten moeten slapen. Het gaat om 25 mensen. Zij hebben ook een slaapzak gekregen van de hulporganisatie.

De beslissing om veldbedden te plaatsen is volgens het Rode Kruis in samenspraak gegaan met het COA, de veiligheidsregio, GGD GHOR Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Artsen zonder Grenzen. De bedden worden door medewerkers en vrijwilligers neergezet buiten het aanmeldcentrum.

