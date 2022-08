Bij het dodelijke drama in Nieuw-Beijerland zijn ook kinderen gewond geraakt. Onder de zes dodelijke slachtoffers is ook een hoogzwangere vrouw, zegt burgemeester van Hoeksche Waard Charlie Aptroot zondag op een persconferentie in het gemeentehuis.

Een vrachtwagen raakte zaterdagavond rond 20.00 uur van de Zuidzijdsedijk en belandde in een buurtbarbecue. Daarbij vielen in totaal zes doden en zeven gewonden. Er waren "een stuk of vijftig" mensen aanwezig op de barbecue, zei Aptroot.

"Wat een gezellige barbecue had moeten worden, eindigde in een groot drama", aldus de burgemeester. Hij was zondagmiddag op een besloten bijeenkomst met buurtbewoners, onder wie ook getuigen van het drama. "Wat zij hebben gezien en meegemaakt is niet met woorden te beschrijven."

Onder de dodelijke slachtoffers is een hoogzwangere vrouw, bevestigde Aptroot na eerdere berichtgeving van Rijnmond. De politie maakte eerder al bekend dat het gaat om een vijftigjarige man, een 62-jarige man, 75-jarige vrouw en een 32-jarige vrouw uit Nieuw-Beijerland. Ook een 41-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Goudswaard kwamen om het leven. Drie van de slachtoffers komen uit dezelfde familie.

Volgens de politie zijn drie gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Vier anderen zijn op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Een van de gewonde personen is zwaargewond.

Rijnmond schrijft dat onder de gewonden twee kinderen van vijf en negen jaar zijn. Aptroot bevestigde dat er kinderen onder de gewonden zijn, maar zei niet hoe veel.

Chauffeur had geen alcohol gedronken

De vrachtwagenchauffeur, een 46-jarige man uit Spanje, is aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Hij raakte zelf niet gewond. De man wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en zwaar lichamelijk letsel.

Testen hebben uitgewezen dat de man ten tijde van het ongeval niet onder invloed was van alcohol. Er is ook bloed afgenomen bij de man. Dat is volgens de hoofdofficier van justitie gebruikelijk. "Er wordt gekeken of er sprake is geweest van drugs of medicatie die een rol gespeeld zou kunnen hebben bij het incident. Op basis van uitkomsten van dat onderzoek wordt beslissing genomen of hij wordt voorgeleid", aldus de hoofdofficier van justitie.

Er wordt volop onderzoek gedaan naar hoe het drama heeft kunnen gebeuren.