Dit weekend was koeler dan afgelopen weken. Aankomende week loopt de temperatuur geleidelijk weer iets op. Het blijft de komende dagen droog, maar aan het einde van de week komt daar misschien verandering in, voorspelt Weerplaza.

Door een hogedrukgebied ten westen van Scandinavië verandert er aankomende week niet veel aan het weerbeeld van afgelopen dagen. Maandag komt door dit hogedrukgebied de wind uit het noorden. Vanaf dinsdag draait de wind en krijgen we te maken met een stroming vanuit het noordoosten. Verderop in de week kan de wind nog verder draaien, waardoor hij uit het oosten kan komen.

Hierdoor gaat de temperatuur geleidelijk stijgen. Maandag wordt het nog vrij gemiddeld, met 19 graden op de Waddeneilanden en 23 graden in het zuiden van het land.

Vanaf dinsdag kans op temperaturen boven 25 graden

Vanaf dinsdag wordt het naar verwachting iets warmer. Dan worden in het zuiden en oosten van het land waarschijnlijk temperaturen van 25 graden of meer aangetikt. In de rest van het land wordt het waarschijnlijk tussen de 22 en 24 graden.

Deze temperaturen houden naar verwachting aan tot en met vrijdag. Regenen zal het amper, is de voorspelling. In de nachten kan het flink afkoelen, met temperaturen van rond de 10 graden.

Later in de week komt er verandering in het rustige weerbeeld. Dan neemt de kans op een zuidelijke of zuidwestelijke wind toe, waardoor ook de kans op regen groter wordt. Ook wordt het vanaf dan vaker bewolkt, is de verwachting.