In het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland vielen zaterdagavond zes doden en zeven gewonden toen een vrachtwagen van een dijk reed en in een buurtbarbecue belandde. Dit is wat we tot nu toe weten over het drama.

De zes doden zijn volgens omroep Rijnmond drie mannen en drie vrouwen. Hun leeftijd ligt tussen de 32 en 75 jaar. Drie van de zes doden komen uit één familie. Een van hen zou een acht maanden zwangere vrouw zijn.

Volgens de politie stond de vrachtwagen voor het ongeval stil op de Zuidzijdsedijk. Het voertuig is vervolgens de dijk afgereden, maar de oorzaak daarvoor is nog niet bekend.

De hulpverlening kwam snel op gang. Er werden meerdere ambulances en traumahelikopters ingezet.

61 Hulpverleners ter plekke na dodelijk vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beijerland

Volgens RTV Rijnmond heeft de politie zestien rechercheurs op de zaak gezet. Er wordt volop onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Dat gebeurt onder meer door sporenonderzoek.

De vrachtwagen is in beslag genomen voor technisch onderzoek. De chauffeur van de vrachtwagen had op het moment van het ongeluk geen alcohol gedronken. Het gaat om een man van 46 jaar uit Spanje. De politie heeft de man direct na het ongeluk aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Hij is zelf niet gewond geraakt.

De werkgever van de chauffeur zei tegen de krant La Verdad uit Murcia dat de chauffeur van het Spaanse bedrijf El Mosca moest uitwijken voor een bestelwagen en daardoor van de dijk reed. De politie heeft dat niet bevestigd.

Een bestuurder van een witte bestelbus zou getuige zijn geweest. Hij is inmiddels gehoord door de politie.

Hulpverleners op de plek van het ongeval Hulpverleners op de plek van het ongeval Foto: ANP

Rond het incident heerst verslagenheid. Mensen die aanwezig waren op het buurtfeest, andere ooggetuigen en omwonenden zijn door de gemeente opgevangen. Ook is voor hen slachtofferhulp geregeld en er is een informatienummer bereikbaar: 0800 – 647 36 47 of 14 0186.