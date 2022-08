Bij het ongeluk met een vrachtwagen die inreed op een buurtbarbecue zaterdagavond in het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland, zijn zes doden gevallen. Zeven anderen raakten gewond, waarvan één iemand in kritieke toestand is, meldt de politie.

Volgens Rijnmond heeft de politie zestien rechercheurs op de zaak gezet. De chauffeur van de vrachtwagen reed zaterdag met een nog onbekende reden van een dijk in Nieuw-Beijerland. Hij kwam terecht op een lager gelegen plaats waar op dat moment een barbecue plaatsvond van een lokale ijsclub, meldde de regionale omroep eerder.

De vrachtwagenchauffeur had op het moment van het ongeluk geen alcohol gedronken. Het gaat om een man van 46 jaar uit Spanje. De man is zaterdagavond direct na het ongeluk aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Hij is zelf niet gewond geraakt.

Drie doden kwamen uit dezelfde familie

In een kerk in Nieuw-Beijerland is zondagochtend bekendgemaakt dat drie van de zes overleden slachtoffers van het ongeluk uit dezelfde familie komen, schrijft Rijnmond. Het zou gaan om een moeder, een zoon en een acht maanden zwangere schoondochter. De politie meldt volgens de omroep dat de slachtoffers drie mannen en drie vrouwen zijn van tussen de 28 en 75 jaar. De zeven mensen die gewond zijn geraakt bij het ongeluk, zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De vrachtwagen die inreed op het buurtfeest, is afgelopen nacht weggehaald. Dat meldde een verslaggever ter plaatse eerder vandaag. De plek van het incident is afgedekt met blauw zeil.

Na het ongeluk waren al snel hulpdiensten aanwezig. Er zijn traumahelikopters, brandweer en ambulances ingezet. Op de plaats van het ongeluk op de Zuidzijdsedijk is zaterdag direct een zogenoemd plaats delict ingericht. Er werd onder meer sporenonderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk, liet de politie weten. Inmiddels is een bestuurder van een witte bestelbus gehoord als getuige, maakt de politie bekend.

De werkgever van de chauffeur, het Spaanse bedrijf El Mosca, zei tegen de krant La Verdad uit Murcia dat de chauffeur moest uitwijken voor een bestelwagen en daardoor van de dijk reed. De politie heeft dat niet bevestigd en doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Verslagenheid en groot verdriet

Er heerst grote verslagenheid in Nieuw-Beijerland. Charlie Aptroot, burgemeester van gemeente Hoeksche Waard, waartoe Nieuw-Beijerland behoort, was gisteravond op de plek van het ongeluk. Hij liet weten: "Het is enorm schrikken, en vooral: wat een leed. Mensen zijn heel erg geshockeerd en vooral heel erg bezorgd. Het is echt heel heftig, het komt hard binnen, zeker ook in een hechte gemeenschap zoals hier in in Nieuw-Beijerland."

Volgens een woordvoerder van de politie heeft het ongeluk de gemeenschap diep getroffen. Voor de aanwezigen op de barbecue, andere ooggetuigen en omwonenden is opvang geregeld door de gemeente, liet de politie eerder weten. Slachtofferhulp is ingeschakeld en staat ook de komende dagen nog klaar voor de betrokkenen.

Ook premier Rutte, koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben inmiddels gereageerd. "Verschrikkelijk nieuws", noemde Rutte het. "Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden van dit vreselijke drama."

Het koninklijk paar noemt het "een onvoorstelbaar verdriet binnen de hechte gemeenschap". Ook schrijven ze: "De getroffen families zijn in onze gedachten en de gewonden wensen wij kracht toe naar een zo goed mogelijk herstel."