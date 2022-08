De gemeente Doetinchem opent zondag een crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit Ter Apel. In totaal biedt de noodopvang plaats aan 225 vluchtelingen die tot het eind van het jaar kunnen blijven.

Onder meer de 150 asielzoekers die donderdagavond zijn ondergebracht in sporthallen in Apeldoorn worden ondergebracht in Doetinchem. In de noodopvang is ook plaats voor gezinnen die nu nog in het Overijsselse Heeten verblijven. De noodopvang in Heeten gaat dicht.

De vluchtelingen worden in Doetinchem gehuisvest in woonunits, die op een terrein naast het politiebureau zijn geplaatst. In elke unit is plaats voor vier tot vijf personen.Op het terrein wordt ook een paviljoen geplaatst voor centrale voorzieningen zoals EHBO en catering.

Het terrein ligt centraal in de Gelderse plaats en is dichtbij winkels. Tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's morgens mogen de bewoners niet van de locatie af, aldus de gemeente. Omwonenden zijn in de afgelopen week ingelicht door de gemeente.