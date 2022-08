In het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland zijn zaterdagavond rond 18.00 uur meerdere doden en gewonden gevallen nadat een vrachtwagen van een dijk reed. Daarbij werden meerdere aanwezigen van een buurtbarbecue geraakt. Volgens de politie zijn er zeker twee doden gevallen en liggen er nog overleden slachtoffers onder de vrachtwagen.

Meerdere slachtoffers zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Al snel waren er veel hulpdiensten aanwezig. Er zijn meerdere traumahelikopters, brandweer en ambulances ingezet.

De bestuurder van de vrachtwagen is een 46-jarige man uit Spanje, aldus de politie. Hij is niet gewond geraakt. De man is aangehouden vanwege betrokkenheid bij het incident en overgebracht naar het politiebureau. Zijn rol wordt onderzocht en de politie houdt "alle scenario's over de toedracht open".

Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar het incident. Op de plaats van het ongeluk op de Zuidzijdsedijk is een zogenoemd plaats delict ingericht. Er wordt onder meer sporenonderzoek gedaan naar de toedracht, laat de politie weten. De vrachtwagen van het Spaanse transportbedrijf El Mosca is in beslag genomen voor technisch onderzoek.

Verslagenheid en groot verdriet

Er heerst veel verslagenheid rond het incident. De vrachtwagen reed in op een grote buurtbarbecue. Volgens Rijnmond ging het om een feest van de lokale ijsclub.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard, waartoe Nieuw-Beijerland behoort, zei tegen Rijnmond dat het verdriet groot is. Aptroot sprak met diverse nabestaanden en andere betrokkenen en sprak van "een afschuwelijk ongeluk in een zo hechte en kleine gemeenschap als Nieuw-Beijerland".

Volgens een woordvoerder van de politie kennen veel aanwezigen elkaar en heeft het ongeluk de gemeenschap diep getroffen. Voor de aanwezigen op de barbecue, andere ooggetuigen en omwonenden is opvang geregeld door de gemeente, laat de politie weten. Slachtofferhulp is ingeschakeld en staat ook de komende dagen nog klaar voor de betrokkenen.

Op de plaats van het ongeluk is een grote ravage zichtbaar. Picknicktafels en stoelen zijn omvergereden en op de grond liggen flessen en eten voor de barbecue. Een kraanwagen is aanwezig om de vrachtwagen te bergen.

Hulpverleners waren snel en in grote aantallen aanwezig op de plek van het ongeluk. Foto: ANP