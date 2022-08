Het asielzoekerscentrum in Ter Apel vangt momenteel vijf keer zoveel minderjarigen zonder ouders op als toegestaan is, schrijft NRC zaterdag. Er verblijven 350 kinderen, terwijl er eigenlijk maar plek is voor 55 alleenstaande minderjarigen, kinderen van dertien tot achttien jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Vijftig van hen overnachten in een ruimte zonder bedden, zonder douche en zonder begeleiding.

De vijftig minderjarigen brengen de nacht door op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Er is beveiliging, eten uit de magnetron, drinken en ze kunnen naar de wc, maar er is bijvoorbeeld geen begeleiding voor ze.

"Dit mag niet en dit kan niet", zegt de woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet zonder verontwaardiging. "Maar we willen ze pertinent niet buiten laten slapen."

Dankzij aanpassingen aan de ruimtes die bestemd zijn voor de tieners, is het aantal officiële opvangplekken opgeschroefd van 55 naar 150. "Maar dat is niet optimaal", zegt de woordvoerder. Voor nog eens 150 kinderen is elders in Ter Apel plek gevonden. Voor de driehonderd minderjarigen zijn overdag zeven begeleiders beschikbaar. In de nacht blijven er twee over.

Normaal gesproken krijgen kinderen zonder ouders eerst een aparte opvangplek. "Na hun asielaanvraag is het de regel dat zij binnen enkele dagen worden ondergebracht op opvangplekken speciaal voor jongeren door heel Nederland. Die plekken zitten vol", schrijft NRC.

Inspectie schreef in juni al brandbrief over kinderen in asielketen

In juni schreven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een brandbrief dat de overheid niet goed genoeg voor kinderen en jongeren in de asielopvang zorgt. Zij krijgen daardoor te maken met stress, geweld, gezondheidsklachten en zij hebben slechte toegang tot zorg en onderwijs.

De inspecties riepen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op om in te grijpen. VluchtelingenWerk Nederland zei toen: "Als kinderen al geen trauma hebben opgelopen in het land dat zij ontvlucht zijn of op de reis hiernaartoe, is de kans aanzienlijk dat zij dat hier in de (nood)opvang opdoen", zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk.