In het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland is vroeg in de zaterdagavond een vrachtauto van een dijk gereden. Daarbij zijn meerdere doden en gewonden gevallen, meldt de politie. Op de plek van het ongeluk was op dat moment een buurtfeest aan de gang. Verschillende slachtoffers zijn met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De politie kan nog niet zeggen hoeveel mensen zijn overleden en hoeveel er gewond zijn geraakt.

De hulpverlening is in volle gang. "We zijn met heel veel hulpverleners aanwezig", schrijft de politie op Twitter. Zo zijn meerdere traumahelikopters en ambulances ingezet.

Het AD schrijft op basis van getuigen dat meerdere mensen onder de vrachtwagen terecht zouden zijn gekomen.

Het ongeluk is gemeld op de Zuidzijdsedijk. Het is nog onduidelijk hoe de vrachtwagen van de dijk heeft kunnen schieten. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is.

Dit bericht wordt aangevuld als nieuwe informatie bekend is.