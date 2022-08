In het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland is vroeg in de zaterdagavond een vrachtauto van een dijk gereden. Daarbij zijn meerdere doden en gewonden gevallen, meldt de politie. Op de plek van het ongeluk was op dat moment een buurtfeest aan de gang. De bestuurder van de vrachtwagen is overgebracht naar het politiebureau in Dordrecht.

Verschillende slachtoffers zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan nog niet zeggen hoeveel mensen zijn overleden en hoeveel er gewond zijn geraakt. Volgens een woordvoerder zijn er meer dan twee doden te betreuren, maar voor exacte aantallen wil ze eerst zekerheid hebben.

De chauffeur zat in de vrachtwagen toen het voertuig van de dijk reed. Hij is niet gewond geraakt.

Het AD schrijft op basis van getuigen dat meerdere mensen onder de vrachtwagen terecht zouden zijn gekomen. De politie laat weten dat het forensisch onderzoek bezig is. "Eerst gaan de onderzoekers de plaats schouwen en daarna wordt de vrachtwagen getild en in beslag genomen voor onderzoek", schrijft de politie op Twitter.

"Daarna gaan gespecialiseerde mensen de lichamen van de overleden slachtoffers bergen", vertelde een politiewoordvoerde aan Rijnmond.

De hulpverlening is in volle gang. "We zijn met heel veel hulpverleners aanwezig", aldus de politie. Zo zijn meerdere traumahelikopters, de brandweer en ambulances ingezet.

61 Hulpverleners ter plekke na dodelijk vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beijerland

Ravage en verslagenheid op de plek van het ongeluk

Rond het incident heerst verslagenheid. Aanwezigen op het buurtfeest, andere ooggetuigen en omwonenden worden door de gemeente opgevangen.

Op de plaats van het ongeluk is een grote ravage zichtbaar, met onder meer omvergereden picknicktafels. Rondom de vrachtauto, voorzien van een Spaans kenteken, worden inmiddels hekken geplaatst om de vrachtauto en mogelijke slachtoffers te bergen. Daarvoor is een kraanwagen opgeroepen.

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard, waartoe Nieuw-Beijerland behoort, sprak na overleg met diverse nabestaanden en andere betrokkenen van "een afschuwelijk ongeluk in een zo hechte en kleine gemeenschap als Nieuw-Beijerland".

Het ongeluk is gebeurd op de Zuidzijdsedijk. Het is nog onduidelijk hoe de vrachtwagen van de dijk heeft kunnen schieten. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is.