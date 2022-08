Na Midden-Nederland gaat vanaf vandaag ook Noord-Nederland weer naar school. Een vijfdaagse lesweek is niet overal vanzelfsprekend, aangezien het lerarentekort zich inmiddels over het hele land heeft verspreid. "Er zijn geen scholen meer die leraren over hebben", zegt voorzitter Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) tegen NU.nl.

De vijf grootste steden van Nederland (G5) kampen al langer met een tekort aan leerkrachten, net als omliggende plaatsen als Amstelveen en Zaanstad. Maar inmiddels gaat zelfs het noordelijke Groningen gebukt onder de zoektocht naar nieuwe mensen. "En dat is nieuw", zegt Roovers. "Het lerarentekort gaat zich buiten de Randstad manifesteren."

Landelijk is er een tekort aan 9.100 fulltime leraren. Veel leerkrachten werken echter deeltijds, waardoor er volgens een berekening van de AOb in werkelijkheid 12.467 mensen nodig zijn om het personeelsbestand aan te vullen.

Naast de AOb ziet ook onderwijskoepel PO-Raad nu dat het een probleem wordt voor heel Nederland. "Overal is het duwen en trekken", zegt de woordvoerder.

Exacte en recente statistieken per regio zijn er niet. Wel zijn er cijfers uit het najaar van 2021 van onderzoeksbureau CenterData, die een globale indruk geven. In opdracht van het ministerie van Onderwijs peilde het bureau hoe groot de lerarentekorten zijn. Buiten de G5 (waar meedoen verplicht was) vulde 55 procent van de scholen een vragenlijst in. Buiten de grote steden is het lerarentekort in het zuiden van Noord-Holland en het zuiden van Zuid-Holland het grootst. Oost-Nederland had nog de kleinste tekorten.

De lerarentekorten volgens de peiling van Centerdata afgelopen najaar. De lerarentekorten volgens de peiling van Centerdata afgelopen najaar. Foto: Centerdata

Bijzondere constructies door gebrek aan mankracht

Het gebrek aan mankracht leidt tot bijzondere constructies, zoals de vierdaagse schoolweek. In Den Haag krijgen sommige kinderen bijvoorbeeld op de vijfde dag een thuisprogramma. "Dan wordt er online iets klaargezet waar kinderen zich thuis mee moeten vermaken", zegt Roovers. "Dat is natuurlijk geen onderwijs."

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) staat in de vijf grootste steden al toe dat scholen één dag in de week iets anders mogen organiseren. Bijvoorbeeld les van mensen zonder onderwijsbevoegdheid die goed zijn in een ander vak. Daardoor heeft een school 20 procent minder bevoegde leraren nodig, schrijven onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf in een Kamerbrief.

Ook worden klassen samengevoegd, zodat er één leraar minder nodig is. De leraar met een extra grote groep krijgt hulp van een klassenassistent. "Ook dat gaat ten koste van de onderwijskwaliteit", stelt Roovers.

Toch denkt de AOb-voorzitter niet dat het de komende jaren veel zal veranderen. "In 2028 bereikt het lerarentekort pas de piek. Tot die tijd zullen we het met dit soort noodoplossingen moeten doen."

Verschillende strategieën om het tekort te bestrijden

De overheid bewandelt verschillende paden om het lerarentekort te bestrijden. Zo moeten leraren op de plek worden ingezet waar het grootste tekort is, "zodat schaarste beter wordt verdeeld", staat in dezelfde Kamerbrief uit juli.

Ook ziet het ministerie de mogelijkheid om kleine scholen samen te voegen, zodat er minder personeel nodig is. Deze ingreep zou met name werken voor "grotere schoolbesturen in stedelijk gebied".

Verder verdienen docenten in het basisonderwijs sinds deze zomer evenveel als hun collega's in het voortgezet onderwijs. Maar door de inflatie en de lonen in de commerciële sector is het salaris nog steeds niet erg aantrekkelijk, vindt Roovers.

Daarnaast zet het ministerie in op zijinstromers. Het aantal mensen dat van baan wisselde naar het onderwijs groeide afgelopen jaren van bijna vijfhonderd in 2017 naar tweeduizend in 2021, staat in de Kamerbrief. Nu komt er nog meer subsidie voor scholen die een zijinstromer aannemen.

Ongeveer een kwart van de jonge leerkrachten stopt al binnen vijf jaar met het vak. "Het lerarenlek", noemt Roovers dat. Een van de oorzaken daarvoor zou zijn dat er geen tijd is voor goede begeleiding van de beginnende docenten.

Het is een greep uit de naar eigen zeggen "onorthodoxe maatregelen" waarmee het ministerie het lerarentekort wil bestrijden, samen met onderwijsorganisaties, personeel, werkgevers en opleiders.

"Het grote tekort aan leraren vormt de achilleshiel van het onderwijs", schreef minister Wiersma in juli aan de Kamer. "Dit laten voortslepen is onverantwoord." Roovers ziet dat de minister "volop bezig is", maar zegt ook: "Er ligt nog niet echt een plan."