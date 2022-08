Er wachten opnieuw honderden mensen voor de hekken van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo is een deel van de circa vierhonderd mensen die vrijdagavond met bussen naar Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen werden gebracht, teruggekeerd. Tegelijkertijd zijn nieuwe asielzoekers gearriveerd.

Een woordvoerder schat dat zo'n vijfhonderd mensen zich bij het aanmeldcentrum hebben verzameld. Waar zij de nacht zullen doorbrengen, is onduidelijk.

Volgens de woordvoerder voelen de teruggekeerde asielzoekers zich prettiger nu ze gedoucht en gegeten hebben. Toch zijn er ook zorgen. "Niemand weet wat er vanavond gaat gebeuren", zegt de woordvoerder. "Er is heel veel onduidelijk. Het is er ook niet schoner op geworden buiten de poort en de situatie is chaotisch."

Een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen beaamt dat. Het team medici heeft zaterdag 44 mensen behandeld, wat volgens de zegspersoon "best veel" is. Eén persoon is met hartproblemen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook had iemand een voetwond die gehecht moest worden.

Zondag zijn de hulpverleners van Artsen zonder Grenzen opnieuw ter plaatse.