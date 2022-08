Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis zijn drie Nederlandse militairen gewond geraakt. Eén militair ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt Defensie zaterdag. De andere twee zijn ook in het ziekenhuis opgenomen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

De militairen zijn van het Korps Commandotroepen en het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. De militairen waren op dat moment vrij. De schietpartij vond plaats voor het hotel waar zij verblijven in de staat Indiana. De commando's zijn daar op oefening.

De families van de slachtoffers zijn geïnformeerd, meldt het ministerie van Defensie. Twee militairen zijn bij kennis en aanspreekbaar, maar liggen nog wel in het ziekenhuis.

De lokale autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Volgens Amerikaanse media heeft de politie wel aanwijzingen wie de drie militairen zou hebben neergeschoten. Het drietal zou elders in Indianapolis in een gevecht zijn verwikkeld. Op weg naar hun hotel zijn ze neergeschoten.